Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional Medan Turun, Penjualan Merangkak Naik

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Harga komoditas di pasar tradisional Kota Medan menurun pada pekan ini.

Ayu, pedagang sayur mayur di Pasar Sei Sikambing Kota Medan mengungkapkan selama beberapa hari harga pasar cenderung menurun namun meningkatkan minat pembeli.

"Hari ini semua bahan pokok menurun, dibandingkan dengan semalam rata-rata harga menurun seribu sampai Rp 2 ribu setiap barang," kata Ayu.

Ia mengatakan penurunan bahan-bahan pokok di pasar sudah menjadi hal biasa setiap harinya, namun ia bersyukur minat pembeli kian merangkak setiap harinya.

Ia menjelaskan harga cabai merah dibanderol Rp 24 ribu per kilogram, harga bawang merah Rp 24 ribu per kg dan bawang putih Rp 28 per kg, cabai hijau Rp 20 ribu dan harga tomat Rp 12 ribu per kg.

"Untuk saat ini minat masyarakat ada di pembelian jengkol yang dibanderol mulai dari Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu, ini paling lumayan penjualannya," ujarnya.

Pengakuan yang sama juga disampaikan oleh pedagang daging Irfan yang mengatakan harga ayam potong belakangan hari ini stabil.

"Hari ini harga ayam potong Rp 32 ribu masih stabil seperti kemarin, begitu juga dengan harga daging lembu Rp 150 per kg, " tutupnya. (cr9/tribun-medan.com)