JADWAL Liga Italia Live RCTI Pekan Ini - Alasan AC Milan dan Inter Milan Masih Favorit Jadi Juara

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Italia Pekan ke-3 yang akan dimulai pada hari Sabtu (11/9/2021) hingga Selasa (14/9/2021) via Live Streaming Bein Sports 2.

Ada Napoli vs Juventus, Sampdoria vs Inter Milan dan AC Milan vs Lazio. Laga Atalanta vs Fiorentina live RCTI dan Live Streaming RCTI +.

Untuk laga Sampdoria vs Inter Milan tayang via live streaming RCTI+.

Terdapat satu hal yang membuat AC Milan dan Inter Milan masih layak difavoritkan menjadi juara Liga Italia 2021-2022.

Inter Milan sukses memutus dominasi Juventus di Liga Italiapada musim 2020-2021.

Sembilan tahun beruntun kedigdayaan Juventus di Liga Italiaakhirnya dipatahkan oleh Inter Milan musim lalu.

Menariknya, I Nerazzurri dibawa pada kesuksesan berkat eks pemain Juventus, Antonio Conte, yang menjadi nakhoda mereka.

Antonio Conte berhasil membuat Inter meraih scudetto pertama setelah terakhir menjadi juara pada musim 2009-2010.

Inter Milan mampu mengakhiri musim lalu dengan meraih 91 poin dari 38 pertandingan.

Mereka berhasil meninggalkan rival sekota, AC Milan yang harus puas berada di posisi runner-up.