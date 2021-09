Hotel Santika Medan Hadirkan Promo Akad Nikah Mulai Rp6,8 Juta, Berikut Paket yang Ditawarkan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Resepsi di gedung kini sudah diperbolehkan kembali di kota Medan.

Melihat hal tersebut, beberapa hotel mulai mengeluarkan promo untuk menarik customer.

Diantaranya ada Hotel Santika Premiere Dyandra Medan yang memberikan paket promo akad nikah mulai dari Rp6 jutaan.

"Promo akad nikah saat ini menjadi andalan kita di tengah pandemi yang potongan harganya lebih murah," ungkap Public Relation Manager Hotel Santika Medan Herry Wahyudi, Sabtu (11/9/2021).

Adapun untuk paket akad nikah termurah mulai dari Rp6,8 juta dengan fasilitas makan siang untuk 30 orang (7 item menu+3 item jajanan pasar+Coffee+Tea), FnB Voucher, 1 night stay at deluxe room, dan standar sound untuk akad nikah selama empat jam.

Kemudian ada paket akad nikah Rp9,8 juta dengan fasilitas makan siang untuk 50 orang (7 item menu+3 live stalls+3 item jajanan pasar+Coffee+Tea), FnB Voucher, 2 night stay at deluxe room, souvernir for couple dan standar sound untuk akad nikah selama empat jam.

Kemudian untuk paket akad nikah tertinggi berada di range harga Rp12,8 juta untuk makan siang maksimal 50 orang (7 item menu+3 live stalls+3 item jajanan pasar+Coffee+Tea), FnB Voucher, 2 night stay at Executive suite, dinner package for couple, souvernir for couple dan standar sound untuk akad nikah selama empat jam.

"Kita optimis ini bakal meningkat karena disini kita beri fasilitas free kamar, kita percaya setiap ada event pasti ada pemesanan kamar. Nah, untuk paket-paket ini kita batasi dari jumlah paxnya," ujarnya.

Dijelaskan Herry bahwa paket ini dikeluarkan melihat kondisi banyak calon pengantin yang mengambil momen untuk melaksanakan akad nikah secara terbatas.

Sementara itu, Herry juga memastikan bahwa pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan protokol kesehatan.

"Kita ada satgas yang akan stand by selama acara. Jadi dia akan mengawasi bahwa tidak ada tamu yang menggeser kursi atau membuat kerumunan. Nah ini yang sangat kita jaga," ucap Herry.

