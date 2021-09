Nikahi Pria Tampan, Nasib Artis Ini Berubah, Mertua Makan dengan Mewah Tapi Ibu Jadi Supir Taksi

Cecilia Cheung dalam film Fly Me to Polaris

TRIBUN-MEDAN.com - Tak ada yang tahu nasib seseorang, begitupun dengan artis cantik ini.

Menikah dengan seorang pria tampan, kini nasibnya berubah drastis.

Ia adalah Cecilia Cheung

Aktris asal Hongkong ini sangat populer di tahun 90-an.

Aktris Cecilia Cheung dalam film Fly Me To Polaris (Youtube)

Dirinya membintangi film romantis Fly Me To Polaris dan juga King of Comedy bersama Stephen Chow.

Wajahnya yang sangat cantik membuat Cecilia menjadi idola.

Dirinya memiliki fitur wajah yang diinginkan gadis-gadis Tiongkok.

Antara lain mata besar, hidung mancung, bibir merah dan kulit putih.

Kecantikannya pun membuat salah satu aktor Hongkong terkenal terpesona, yaitu Nicholas Tse.

Pasangan ini pun dianggap 'goals' pada masanya.