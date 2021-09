PASANG ICONNET lewat PLN Mobile, Pelanggan Bisa Nikmati Promo Biaya Tambah Daya Rp 202.100

Pasang ICONNET Lewat PLN Mobile, Pelanggan Bisa Nikmati Promo Biaya Tambah Daya Hanya Rp 202.100

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dalam memenuhi kebutuhan internet dan listrik yang cukup dan andal di masa Work From Home atau Study From Home, PT PLN (Persero) berkolaborasi dengan anak usahanya PT Indonesia Comnets Plus (ICON +) menghadirkan layanan terbaik dengan harga yang terjangkau bagi pelanggan.

Melalui Program promo ICONNET Bundling Electrinet Lifestyle ini, pelanggan yang melakukan pemasangan internet ICONNET hingga 30 September 2021, akan mendapatkan biaya instalasi secara gratis dan dapat menikmati layanan tambah daya hanya dengan harga Rp 202.100 melalui PLN Mobile.

Electrinet Lifestyle adalah sebuah layanan yang menghadirkan pola dan gaya hidup baru di mana listrik dan internet akan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan masyarakat.

“Kami mengajak para pelanggan untuk memanfaatkan momen Hari Pelanggan tahun ini dengan menikmati layanan promo ICONNET Bundling Electrinet Lifestyle yang terjangkau. Mumpung hingga akhir September, promo ini masih berlaku,” ungkap Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, Jumat (10/9/2021).

Bob menjelaskan bahwa program ini cocok dengan situasi pandemi Covid-19 yang memaksa banyak pihak harus beraktivitas dari rumah.

Dalam kondisi ini, listrik dan internet menurutnya sudah menjadi kebutuhan.

Melalui promo promo ICONNET Bundling Electrinet Lifestyle, menurutnya pelanggan dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan paket penawaran yang efisien.

Dikatakannya, gaya hidup bekerja dari rumah telah memicu bangkitnya sektor telekomunikasi. Diharapkan produk yang dikeluarkan ICON+ akan turut menjawab kebutuhan dan tuntutan pelanggan. Khususnya mereka yang membutuhkan internet cepat, andal, dan sesuai dengan keekonomian masyarakat.

"ICONNET Bundling Electrinet Lifestyle ini menarik. Satu inovasi dan bukti kemampuan PLN dalam menghadapi tantangan di tengah pandemi dan era digitalisasi yang kian berkembang," ujarnya.