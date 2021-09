LIGA 1 2021 Hari Ini, Ada Arema vs Bhayangkara FC hingga Persija vs PSIS

Instagram/@aremafcofficial

Pemain Arema FC, Hanif Sjahbandi mengeksekusi tendangan penalti saat melawan PSM Makassar pada laga perdana Liga 1 2021 di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (5/9/2021). Jadwal Liga 1 2021 Hari Ini: Arema FC Vs Bhayangkara FC, Persija Vs PSIS dan Madura United Vs PSM. (Instagram/@aremafcofficial)