LIVE SCTV! Leeds Vs Liverpool Malam Ini, Manfaatkan Momentum Klopp: Peluang untuk Menang!

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Inggris siaran langsung SCTV malam ini akan menyajikan laga antara Leeds United vs Liverpool, Minggu (12/9/2021) malam.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Leeds United vs Liverpool via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 22.30 WIB.

Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp mengatakan timnya memiliki peluang untuk menang kontra Leeds United di pekan keempat Liga Inggris nanti.

Laga pekan keempat raksasa Liga Inggris, Liverpool melawan Leeds United akan digelar pada Minggu (12/9/2021) malam WIB.

Bertanding ke Stadion Ellan Road, anak asuh Jurgen Klopp berambisi membawa pulang tiga poin kemenangan kontra Leeds United.

Sebab kesempatan tersebut harus benar-benar dimanfaatkan Sadio Mane dkk.

Pasalnya, pada laga sebelumnya The Reds hanya mampu memetik satu poin usai ditahan imbang Chelsea dengan skor 1-1.

Meski diunggulkan untuk memenangkan pertandingan, namun pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengaku harus waspada dengan anak asuh Marcelo Bielsa.

"Secara umum, gaya dan filosofi Marcelo Bielsa dan bagaimana mereka bertahan cukup berbeda, itu adalah man-marking di seluruh lapangan."

"Jadi, Anda harus tahu tentang itu," kata Klopp dikutip dari liverpoolfc.