Ternyata Sup Keh Ek Bisa Tingkatkan Imun Tubuh di Masa Pandemi Covid-19

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Di masa pandemi Covid-19, tentu masyarakat tak sedikit mencari makanan atau pun minuman yang dapat meningkatkan imun tubuh.

Tak heran, wedang jahe menjadi minuman yang kini laris terjual karena digadang bisa meningkatkan imun tubuh.

Di Kota Medan, ternyata ada sup Sari Pati Ayam yang juga dapat berfungsi untuk meningkatkan imun tubuh. Sup itu kini dijual dengan sebutan Sup Keh Ek.

Sandi adalah warga Medan yang telah menjual sup tersebut bahkan jauh sebelum masa pandemi menerpa.

Ia, yang melanjutkan usaha orangtuanya, mulai bergadang sup Keh Ek sejak tahun 2006. Dikatakannya sup itu produk kebudayaan Tiong Hua sejak dahulu kala.

"Sup ini namanya Sari Pati ayam. Buatnya dari tabun 2006 sampai sekarang," kata Sandi di Rumah Makan Kapal Emas, Jalan Parman S Parman, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (12/9/2021).

Menurut Sandi, di zaman Ibunya, tidak memakai rempah-rempah hanya pakai telur ayam kampung yang setengah masak saja.

Lalu oleh Sandi, dicampur beberapa rempah untuk mendapatkan kenikmatan dalam sup Keh Ek, sehingga membentuk rasa yang sedikit bercampur yakni, rasa manis dan asin.

“Rempah untuk ibu hamil dan anak-anak berbeda, untuk ibu hamil saya pakai rempah Goji Berry dan Juju Berry,” sebutnya.