VENNA Melinda Bagikan Potret Lawas di Ulang Tahun Verrell Bramasta yang ke 25

TRIBUN-MEDAN.com - Aktor Verrell Bramasta pada Sabtu ini (11/9/2021) genap berusia 25 tahun.

Usia yang sudah cukup matang sebagai seorang pria.

Apalagi Verrell sudah sukses berkarier jadi artis dan memiliki rumah sendiri.

Venna Melinda sang Ibu mendoakan agar putranya menjadi sosok yang bermanfaat dan sukses.

Mantan artis 90-an ini juga membagikan potret lawas saat melahirkan Verrell.

Berikut postingan ucapan yang dibagikan Venna Melinda di Instagram-nya.

"Selamat Ulang tahun Ke 25 tahun Anakku @bramastavrl ,,,,

Niscaya panjang umur nya, sehat lahir bathin nya,

Sukses Dunia Ahkirat dan Selalu dalam Lindungan Allah SWT,,

Mama sangat mencintaimu,, lebih dari apapun di Dunia Ini,,

Mama akan selalu menjagamu, mama akan selalu mendoakkanmu ,,

mama akan selalu menjadi Pelindungmu,

Mama akan selalu ada Di dalam hidup mu ,,

mama selalu siap menjadi Orang yang akan mendedikasikan hidup mama

untuk semua anak anak mama @bramastavrl @athallanaufal7 dan @vaniaathabina24 ,,,

Tidak terasa sudah 25 tahun umur nya @bramastavrl ,,

Niscaya menjadi Anak yang Soleh, Orang yang ber Akhlak Mulia

dan selalu bermanfaat bagi sesama dan yang paling utama

Menjadi Umat yang Cinta Kepada Allah SWT,, Amin YRA,,,

I love you Anakku,,, My first love @bramastavrl" tulis Venna Melinda.

(*/Tribun Medan)