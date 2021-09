Potret Anya Geraldine Jadi Sorotan, Pakaian Seksi dengan Gaun Terbuka Umumkan Hari Jadi Pacarannya

TRIBUN-MEDAN.com - Selebgram cantik, Anya Geraldine ternyata sudah memiliki kekasih.

Bahkan, Anya telah menjalani hubungan asmara tersebut selama satu tahun.

Hal tersebut terlihat dari postingan di akun instagramnya pada 13 September 2021.

Ia tengah merayakan satu tahun hubungannya dengan sang pacar.

Wanita 26 tahun ini memosting foto dirinya memakai gaun.

Tangannya memegang sang pacar.

Anya Geraldine (IG)

Keduanya tampak sedang berduaan di pinggir pantai.

Namun, identitas pria tersebut tidak disebutkan.

Dan wajah sang kekasih juga tidak diperlihatkan.

"Gak kerasa udah setahun aja, thankyou for always being here! Happy anniversary, sayang," tulis @anyageraldine.