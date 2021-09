NONTON Live Streaming Gratis Chelsea Vs Zenit, Tak Live Di SCTV, Dapatkan Di Sini Link Streamingnya

Link Streaming Chelsea vs Zenit Liga Champions

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga Chelsea vs Zenit pekan perdana Liga Champions yang tak disiarkan langsung SCTV.

Chelsea menjamu wakil asal Rusia, Zenit St Petersburg di Liga Champions, Rabu (15/9/2021) Pukul 02.00 WIB.

Laga Chelsea vs Zenit bisa disaksikan via TV Online Vidio.com. Namun selain bisa di Vidio.com, laga ini bisa ditonton via live streaming gratis dari HP anda.

Link Streaming gratis Chelsea vs Zenit bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Bermain di Stamford Bridge, tuan rumah tentu tidak mengincar hasil lain selain tiga poin di pertandigan perdana.

Pertandingan akan menjadi panggung sempurna untuk Romelu Lukaku mengemas golnya di Liga Champions.

The Blues menjadi juara bertahan setelah mengalahkan Manchester City 1-0 di final musim lalu.

Pemain yang didatangkan musim panas ini, Romelu Lukaku, yang mencetak dua gol dalam kemenangan hari Sabtu atas Aston Villa.

Kedatangan Lukaku semakin meningkatkan harapan ketika pasukan Tuchel menargetkan kesuksesan di kompetisi Eropa dan domestik musim ini.

Chelsea tetap tanpa pemain sayap Christian Pulisic karena cedera pergelangan kaki, sementara N'Golo Kante juga diragukan untuk tampil.