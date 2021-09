Dikenalkan Setahun Lalu, Kini Cerita Roti Miliki 443 Gerai di Jawa dan Sumatera

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Diperkenalkan perdana pada November 2020, Cerita Roti merupakan brand makanan pertama sekaligus menjadi milestone masuknya Kopi Kenangan Group ke industri makanan Tanah Air.

Belum genap setahun, roti selembut awan ini telah berhasil mencuri dan mendapatkan tempat di hati para pelanggan.

Cerita Roti membuka dua gerai pertamanya di gerai Kopi Kenangan mal Pacific Place dan Kota Kasablanka, Jakarta. September 2021, 10 bulan sejak pertama kali diluncurkan, Cerita Roti telah tersedia di 417 gerai Kopi Kenangan di wilayah Jabodetabek dan Jawa.

Melihat apresiasi pelanggan yang begitu besar, kini Cerita Roti hadir di 26 gerai Kopi Kenangan di Kota Medan.

James Prananto, Chief of Business Development Officer dan Co-Founder Kopi Kenangan Group mengungkapkan jika ekspansi Cerita Roti bertujuan untuk memperluas jangkauan bisnis sekaligus meraih konsumen baru, baik yang telah menjadi pelanggan setia Kopi Kenangan mau pun foodies lainnya.

“Ekspansi Cerita Roti di beberapa kota di Pulau Jawa serta Medan, Sumatera merupakan bagian dari strategi bisnis kami untuk memastikan Cerita Roti setidaknya ada di 85 persen gerai Kopi Kenangan di Indonesia,” ungkap James, Rabu (15/9).

Untuk mendukung kehadiran Cerita Roti di Medan, Kopi Kenangan Group membangun mini Central Kitchen atau dapur khusus untuk memproduksi kebutuhan Cerita Roti di Pulau Sumatera.

"Saat ini, selain Central Kitchen Palmerah, kami juga telah memiliki tiga mini Central Kitchen di Bogor, Semarang, dan Bandung. Dan, sekarang kami menambah satu lagi mini Central Kitchen di Medan, tepatnya di Ruko Katamso, Medan, Sumatera Utara," ujar James.

Dengan estimasi dana investasi mendekati Rp 1,5 miliar per mini Central Kitchen, Kopi Kenangan Group menargetkan kapasitas produksi 5.000 roti per hari untuk mini Central Kitchen Semarang dan 2.500 roti per hari untuk wilayah Bogor, Bandung dan Medan.

Sementara itu, kebutuhan Cerita Roti di area Jabodetabek didukung oleh kehadiran Central Kitchen Palmerah yang dioperasikan oleh 120 karyawan serta memiliki kapasitas produksi 600.000 roti per bulan.

Pembangunan mini Central Kitchen juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja baru di masing-masing area operasi. Setiap mini Central Kitchen membutuhkan setidaknya 25 karyawan untuk mencapai target produksi per hari, khusus di area Semarang dibutuhkan 40 karyawan karena kapasitas produksi yang lebih tinggi.

Kehadiran 4 mini Central Kitchen baru serta ekspansi bisnis Cerita Roti diharapkan dapat membuka setidaknya 140 lowongan kerja baru sehingga turut berkontribusi langsung terhadap perekonomian daerah.

“Kopi Kenangan Group berkomitmen untuk terus berkembang dan berinovasi, baik dari sisi kualitas, kompetensi, dan skalabilitas untuk menghadirkan produk-produk premium kepada pelanggan kami. Harapan kami, target ekspansi, pelayanan, dan penjualan di akhir tahun nanti dapat tercapai sehingga dapat membantu pemulihan ekonomi dan sektor F&B di Indonesia setelah terkena dampak pandemi yang cukup besar sejak tahun lalu,” pungkasnya.