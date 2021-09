Rayakan Ulang Tahun ke 40, Ariel Noah Bocorkan Sosok Wanita yang Pertama Kali Ucapkan Selamat

Ariel NOAH saat jumpa pers konser Road To New Album di Badung Cafe, Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/9/2017).

TRIBUN-MEDAN.com - Vokalis NOAH, Ariel merayakan pertambahan usianya, Kamis (16/9/2021).

Tahun ini Ariel Noah merayakan ulang tahunnya yang ke 40.

Di pertambahan usianya tersebut, Ariel mengucapkan banyak terima kasih pada orang-orang yang memberinya doa dan selamat.

Pria bernama asli Nazril Irham tersebut mengungkapkan orang yang pertama memberinya selamat setelah bangun tidur.

Vokalis, Ariel NOAH. (Instagram @arielnoah)

"Tadi pagi ditelpon, jam enam, nyokap gue nelpon pagi-pagi, say happy birthday, ujar Ariel melalui unggahannya.

"Terus gue bangun, habis itu dia bilang 'masih tidur ya? ya udah tidur lagi'," sambungnya.

Ariel mengungkapkan momen ketika dirinya dilahirkan.

Ia mengungkap lahir saat subuh dan kemudian menceritakan perjuangan sang ibu melahirkannya.

"Jadi hari ini 40 tahun yang lalu, nyokap gue itu subuh-subuh, ngantuk, dan melahirkan," ujar Ariel.

Baca juga: Bikin Merinding, Ariel NOAH Duduk di Kursi Kerjanya, Hal Ini Langsung Jadi Sorotan

"So remember, when it's your birthday, call your mom," tuturnya.

Ariel juga menyampaikan ucapan terima kasih untuk orang yang memberinya selamat.