JADWAL Tayang Liga 1 Hari Ini, Persela vs Persita, Persikabo vs Persik Tak Live Indosiar

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal tayang BRI Liga 1 hari ini, Jumat (17/9/2021) akan tersaji 3 pertandingan dari tim papan tengah klasemen.

Pekan ketiga BRI Liga 1 hari ini dibuka dengan laga Persela vs Persita, kemudian Borneo FC vs Barito Putera, dan Persikabo vs Persik.

Ketiga pertandingan di atas bisa disaksikan melalui aplikasi Vidio, live streaming BRI Liga 1 hari ini gratis.

Pelatih Persita Tangerang, Widodo Cahyono Putro memprediksikan laga sore ini bakal berjalan sulit.

Menurut mantan pelatih Bali United itu, Persela yang dikomandoi Iwan Setiawan punya motivasi lebih untuk bangkit.

Persela menang 1-0 atas Persipura pada pekan kedua BRI Liga 1. Namun kemenangan itu tidak mudah karena Laskar Joko Tingkir bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-38.

"Secara keseluruhan saya tahu, coach Iwan sangat luar biasa dalam taktikan," puji Widodo C Putro, dikutip dari Tribun jatim, Kamis (16/9/2021).

Dari penilaiannya, Persela punya kekuatan lebih karena mengandalkan pemain muda joko Tingkir. Hal itu adalah keuntungan karena dianggap memiliki power yang lebih dalam pertandingan.

"Secara keseluruhan mereka kompak, mengandalkan kerja sama tim yang luar biasa, mereka juga banyak pemain muda tentu ini akan mengandalkan power," jelasnya.

Pada waktu yang berbeda, Borneo FC yang tengah 'kesakitan' bakal menghadapi Barito Putera dalam tajuk laga Derby Papadaan.