PROMO Smarco Supermarket Akhir Pekan, Minyak Goreng Fortune hanya Rp 27.800

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Promo Smarco Supermarket di Ringroad City Walk kembali menawarkan aneka potongan harga menarik untuk beberapa produk tiap pekan.

Adapun untuk promo periode ini berlaku mulai tanggal 16-19 September 2021.

Berikut promo yang ditawarkan Smarco Supermarket :

-Fortune Minyak Goreng 2 liter/ maks 3 botol: Rp27.800

-Inna Beras Premium 10kg : Rp114.880

-Sunkist Cara-Cara 100gr : Rp2.650

-Anggur Crimson : Rp32.500

-Pear Golden 100gr : Rp2.890

-Apel royal gala : Rp3.090/ons

-Tomat lokal : Rp650/ons

-Brokoli : Rp1.090/ons

-Whole Chicken Broiler per ekor : Rp27.500

-Salmon Fresh Fillet : Rp32.700/ons

-Aneka Bakso ikan : Rp7.880/ons

-ABC Sardines 425gr all Variant : Rp15.480

-KRAFT ALL in one Cheddar Cheese 165gr : Rp10.680

-My Juice Penang Time 550gr : Rp44.880

-Walls Oreo Selection 410ml : Rp19.880

-Pepsodent White 225gr : Rp9.350

-Bagus Handwash Eucalyptus and Luwak Coffee : Rp8.980

-Dove Roll On Original : Rp12.780

-Pantene Shampoo Anti Ketombe, Rambut Rontok, Anti Lepek 750ml : Rp48.580

-Gentle Gen Detergent cair 750ml : Rp13.480

-Molto Pewangi Blue/Pink 800ml ; Rp19.480

-So Klin Royale 800ml ; Rp14.880

-Dettol Liquid 750ml : Rp77.880

-Listerine Green Tea 500ml : Rp27.980

-Merries Pants Good Skin M50, L44, XL38 Sheet : Rp75.880



