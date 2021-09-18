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Liga Inggris

SEDANG BERLANGSUNG Liverpool Vs Crystal Palace, Klik Di Sini Nonton Live Streaming Gratis dari HP

Duel Liverpool vs Crystal Palace tak disiarkan SCTV, tapi bisa disaksikan di TV Online Mola TV pukul 21.00 WIB.

Editor: Ilham Fazrir Harahap
zoom-inlihat foto SEDANG BERLANGSUNG Liverpool Vs Crystal Palace, Klik Di Sini Nonton Live Streaming Gratis dari HP
https://premierleaguenewsnow.com/
Live Streaming Gratis Liga Inggris Liverpool vs Crystal Palace 

Link Streaming Liverpool vs Crystal Palace

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TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung live streaming Liga Inggris pekan ke-5 yang mempertemukan Liverpool kontra tim asal London, Crystal Palace, Sabtu (18/9/2021).

Duel Liverpool vs Crystal Palace tak disiarkan SCTV, tapi bisa disaksikan di TV Online Mola TV pukul 21.00 WIB. Link streamingnya bisa diakses di akhir artikel ini.

Selain bisa disaksikan di Mola TV, laga ini bisa nada saksikan via live streaming gratis dari HP.

Untuk mendapatkan link streaming gratisnya, bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Dalam laga kali ini, Liverpool bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Crystal Palace di Stadion Anfield, Sabtu (18/9/2021) waktu setempat atau pukul 21.00 WIB.

Liverpool, yang baru saja melawan AC Milan di ajang Liga Champions tengah pekan lalu, melakukan sejumlah rotasi.

The Reds dipastikan tidak akan diperkuat oleh duet bek sayap andalan mereka, Trent Alexander-Arnold dan Andrew Robertson.

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Sebagai gantinya, Juergen Klopp memasang James Milner dan Kostas Tsimikas di sektor bek kanan-kiri.

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Sumber: Tribun Medan
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