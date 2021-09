Denny Darko Prediksi Artis Ini akan Bersinar di Tahun 2022, Sudah Mapan Tanpa Jadi Selebritis

TRIBUN-MEDAN.com - Baru-baru ini Denny Darko sudah mengeluarkan prediksinya mengenai dunia hiburan.

Seperti yang diketahui, sosok ahli tarot satu ini memang kerap meramal apa yang akan terjadi ke depan khususnya di dunia hiburan Tanah Air.

Dilansir dari kanal YouTube officialgtvid, Denny Darko tampak memprediksi artis yang akan bersinar di tahun 2022.

Dalam ramlannya kali ini, ia didampingi Raffi Ahmad dan Denise Chariesta.

Raffi Ahmad, Denny Darko, dan Denise Chariesta (YouTube)

Denise diminta untuk memilih tiga kata yang disebutkan oleh penonton Live Instagram miliknya.

Pada kesempatan itu, Denise memilih tiga kata yakni handphone, kursi, dan baju.

Melalui tiga kata itu, ia menebak kepribadian artis yang akan bersinar tahun depan.

"HP ini berarti orangnya talk acctive, orangnya cerewet kayak Kekeyi.

Jadi orangnya banyak ngomong dan mungkin Instagramnya juga punya followers yang banyak," ujarnya.

Ia juga memprediksi kemungkinan artis yang akan bersinar tahun depan adalah seorang wanita.

"Baju, berarti fashionable juga, kemungkinan wanita," katanya.

Selain itu sosok ini juga diperkirakan sudah mapan dan memiliki semuanya.

"Kursi, dia ini sepertinya orangnya mapan, memiliki semuanya, dan sepertinya gak jadi artis juga sudah memiliki segalanya," pungkasnya.

Artis Ini Diramal akan Ditinggalkan Suami

Selain karya, kehidupan para selebriti selalu menarik perhatian masyarakat.

Warganet pun tak habis-habisnya penasaran dengan kehidupan para artis.

Hal ini membuat dunia hiburan pun tak pernah sepi dari pemberitaan.

Kabar pernikahan hingga perceraian terus menghebohkan publik.

Selain warganet dan penggemar, kehidupan para artis ini pun tentu saja tak pernah lepas dari mata para peramal.

Sebut saja Denny Darko yang merupakan peramal terkenal di Tanah Air.

Denny Darko menunjukkan kartu The Five of Swords saat meramalkan nasib Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. (Tangkap layar Youtube Denny Darko)

Ia selalu memprediksikan tentang kehidupan rumah tangga para artis,

Ternyata Denny tiba-tiba menyebut bahwa ada seorang artis wanita yang bakal ditinggal oleh suaminya.

Siapa?

Diketahui bahwa Denny Darko pernah meramal sosok artis yang akan ditinggal pergi oleh suaminya.

Peramal kondang itu mengatakan bahwa dirinya sudah meramalkan kondisi tersebut sebelum menginjak tahun 2020.

Denny Darko memang tak mau menyebut nama artis tersebut secara gamblang.

Ia meminta para netizen untuk menebak sendiri siapa yang sedang dirinya ramalkan.

Hal ini diungkapkan Denny Darko melalui Kanal Youtube Pribadinya dengan judul 'Lelah dengan semua yang terjadi, Mungkinkah jalan terbaik adalah pergi?', Kamis (14/05).

Ahli Tarot Denny Darko (YouTube)

Dalam video tersebut, Denny nampak mengungkapkan ramalannya melalui lukisan pasir.

Pada awal video, Denny nampak mengajak para netizen menebak-nebak siapa yang dirinya maksud dalam terawangannya.

Peramal kondang itu mengatakan bahwa dirinya akan mengungkapkan sedetail mungkin mengenai ramalannya.

Beberapa kali ia menegaskan bahwa tidak akan memberitahukan nama siapa yang sedang dirinya ramalkan.

"Untuk mengerti tanda-tanda yang saya berikan, saya akan ajak anda bermain dengan, saya nggak akan memberitahukan saya sedang membahas siapa," ujar Denny Darko.

"Tapi akan saya bahas ini sedetail mungkin, tanpa memberitahukan ini kasus apa,

dan memberi nama di dalam apa yang saya bacakan, dan silakan tebak sendiri," sambungnya.

Bahkan, Denny mengungkapkan bahwa kejadian ini sudah ia prediksikan sebelum tahun 2020 dan lantas terjadi sekarang.

Lebih lanjut, Denny mengambil kartu tarotnya lantas melukiskannya dengan pasir.

Ternyata kartu yang diambil Denny Darko itu adalah The Eight Of Pentacles.

Cerita Mimpi Mbak You pada Denny Darko (Youtube Denny Darko)

Lantas, Denny menjelaskan apa itu arti dari kartu The Eight Of Pentacles.

"Dan ini kartu the eight of pentecles, seperti yang saya gambarkan tadi susunan disini seharusnya susunan yang tepat, tapi diatasnya ada satu cawan yang hilang," ujar Denny Darko.

"Seakan-akan pria yang tadi menyukai menikmati menyusun cawan ini sudah sempurna,

sudah siap 9 menuju ke-10, tapi ternyata hilang satu cawan dan dia tidak menemukan penjelasan dari cawan ini tadi," sambungnya.

Denny mengatakan jika sang pria sudah tak sanggup dengan situasi seperti dan akhrinya meninggalkan sosok artis wanita tersebut.

"Dia ingin marah tapi dia tidak bisa berteriak, dia ingin mengumpat tapi dia tidak sampai hati, akhirnya yang terjadi dia hanya menengokkan wajahnya ke belakang

membalikkan badannya dan pergi dari situasi ini, seakan-akan kepercayaannya sudah tidak ada lagi," ungkap Denny Darko.

Lebih lanjut, Denny Darko menjelaskan bahwa pria tersebut pergi meninggalkan sang artis karena sudah merasa dikecewakan olehnya.

Bahkan, dengan sangat tegas Denny Darko mengatakan bahwa pria itu akan bersiap untuk pergi.

"Yang pasti pria tersebut bersiap untuk pergi," ujar Denny Darko.

Unggahan Denny Darko yang meminta maaf kepada Deddy Corbuzier (Tangkap layar Instagram @_dennydarko_)

Pada akhir video, Denny Darko memberitahu para netizen untuk menuliskan di komentar siapa orang yang ditebaknya.

"Kira-kira saya bahas siapa? kalian yang menebak-nebak atau merasa tahu silahkan tulis komentar kalian di bawah ini,

saya penasaran apakah pikiran saya sama dengan kalian semua," ujar Denny Darko.

"Nah kalau kalian dapat ini adalah cerita tentang nah itu dia," pungkasnya. (sep/tribun-medan.com)