Executive Chef JW Marriott Hotel Medan Hadirkan Sunday Long Brunch, Suguhkan Makan Sepuasnya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hotel JW Marriott Medan yang dikenal kaya akan sajian kulinernya kembali menyuguhkan berbagai menu istimewa bagi para pencinta kuliner di Medan.

Kuliner yang dihadirkan pun tidak hanya sebatas pada selera nusantara atau hidangan barat, kali ini JW Marriot menghadirkan Sunday Long Brunch.

Dan pada kesempatan ini juga, JW Marriott Hotel Medan juga dengan bangga menyambut Agung Budiantoro sebagai Executive Chef untuk JW Marriott Hotel Medan.

Chef Agung Budiantoro memiliki gelar Diploma Manajemen Hotel & Seni Kuliner dari JIHS Jakarta dan berpengalaman di lebih dari tujuh belas tahun di dunia kuliner.

Beliau memegang berbagai peran Senior Manajemen di Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Indonesia, serta di industri pelayaran kapal pesiar.

Sebelum bergabung di JW Marriott Medan, Chef Agung Budiantoro telah memiliki pengalaman dari jaringan properti kami yang lain seperti Grand Sheraton Gandaria di Jakarta.

Karya pertama yang diciptakan Chef Agung sebagai Executive Chef JW Marriott Hotel Medan yaitu Sunday Long Brunch Marriott Cafe Restaurant yang berlangsung dari pukul 12.00 WIB hingga 16.00 WIB setiap hari Minggu di Marriott Café Restaurant.

"Kira nya kehadiran Chef Agung sebagai Executive Chef yang baru dapat mewarnai kuliner yang ada di JW Marriott Medan, serta promosi Sunday Long Brunch Marriott Cafe Restaurant ini dapat menjadikan pilihan utama bagi keluarga, " ujar Executive Chef JW Marriott Hotel, Agung Budiantoro, Minggu (19/9/2021).

Elfrida sebagai Marketing Communication Executive JW Marriott Medan juga menjelaskan dengan menawarkan kepada semua pengunjung berupa live station all you can eat buffet yang luas mulai dari desain masakan Barat hingga Lokal yang dirancang khusus oleh Executive Chef Agung Budiantoro.

JW Marriot menghadirkan hidangan unggulan seperti sirloin daging sapi panggang berbumbu herbal, fish en croute, rendang daging sapi buatan sendiri yang khas, dan berbagai pilihan hidangan manis dan kue kering.

"Tidak ketinggalan untuk orang tua tetap akan menikmati makanan mereka karena kami juga memiliki stasiun anak dengan dekorasi kue dan cupcakes, " tutur Elfrida.

Untuk harga yang ditawarkan pada promosi ini yaitu Rp 300 ribu untuk orang dewasa dan Rp 150 ribu untuk anak anak.

Untuk reservasi lebih awal JW Marriot menawarkan promosi beli 2 dapat 4 serta informasi lebih lanjut dan reservasi, dapat menghubungi 061 4100 6300 atau WhatsApp +62 816 315 8944".

Gabiskan akhir pekan dengan bersantap dari pukul 12.00 sampai pukul 16.00 WIB di JW Marriott Kota Medan.

(cr9/Tribun-Medan.com)