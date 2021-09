TISSA Biani Unggah Potret Tanpa Riasan, Kekasih Dul Jaelani Dipuji Cantik Alami

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris Tissa Biani mendadak pamer potret wajahnya tanpa makeup.

Padahal sebagai public figure makeup adalah salah satu kebutuhan yang tak bisa ditinggalkan.

Hal ini lantaran public figure kerap dituntut tampil sempurna.

Meski begitu, kekasih Dul Jaelani tak malu membagikan potretnya tanpa makeup.

Hal ini diketahui dari unggahan di laman Instagram pribadinya @tissabiani.

Ia tampak santai dengan wajah polosnya saat di dalam mobil.

Kecantikannya pun tetap terpancar meski tanpa makeup seperti dilansir dari Tribun Solo, Minggu (19/09/2021).

"No effect, No Makeup..

Just Me, My Self & I," tulis wanita berusia 19 tahun ini dikutip Tribun Solo dari Instagramnya, Minggu (19/9/2021).

Unggahan Tissa Biani pun banjir pujian dari sejumlah rekan artis dan warganet.