Cetak Para Sineas Muda Berbakat, IndiHome Sumatera Gelar Indie Movie Awards 2021

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Telkom Indonesia (persero) Tbk Regional 1 wilayah Sumatera melalui layanan fixed broadband unggulannya IndiHome menyelenggarakan malam anugerah Indie Movie Awards 2021 di Medan.

Acara yang dimeriahkan oleh Babe Cabita dan Virzha ini menjadi puncak acara dari program IndiHome Indie Movie Festival 2021 dengan tema “Aktivitas Tanpa Batas di Era Pandemi” yang berhasil mencapai 106 senieas kreatif Indonesia dari Sabang hingga Merauke.

Semly Saalino, Executive Vice President Telkom Regional 1 Sumatera turut mengapresiasi antusias para pekerja film muda dengan beragam karya yang ditampilkan

"Kami sangat mengapresiasi seluruh peserta yang telah mengirimkan karya terbaiknya sebanyak 106 karya. Setelah melewati proses penjurian yang sangat ketat oleh para juri profesional, telah terpilih 20 nominasi dari program IndiHome Indie Movie Festival 2021. Dari 20 nominasi tersebut terpilih enam pemenang dari kategori Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Aktor Terbaik, Aktris Terbaik, Film Favorit via Youtube dan Film Favorit via UseeTV GO. Diantaranya Seni di Tengah Pandemi sebagai pemenang Film Terbaik. Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang dan semangat untuk seluruh peserta. Tetap semangat berkarya dan beraktivitas tanpa batas bersama IndiHome," ungkap Semly, Senin (20/9/2021).

Program IndiHome Indie Movie Festival 2021 merupakan bukti komitmen IndiHome dalam menyediakan ruang dan kesempatan bagi para sineas untuk berkarya tanpa batas di era pandemi.

Dengan menghadirkan juri-juri yang kompeten di bidangnya diantaranya Riri Riza, Tyas Abiyoga dan Iang Darmawan, IndiHome turut mengasah potensi sineas berbakat di tanah air.

“Dengan mengusung semangat berkarya, kehadiran kompetisi ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat positif dalam mendukung aktivitas tanpa batas dari talenta muda Indonesia dalam seni film pendek untuk terus beraktivitas dan kreatif walau di masa pandemi seperti sekarang ini," ujar Semly.

Sementara itu, Direktur Consumer Service Telkom, Venusiana juga turut mengapresiasi para sineas kreatif yang telah ikut serta dalam program IndiHome Indie Movie Awards 2021.

“Program IndiHome Indie Movie Festival 2021 diharapkan dapat menumbuhkan semangat positif dalam mendukung aktivitas tanpa batas dan mendukung talenta muda Indonesia dalam seni film pendek untuk terus kreatif di masa pandemi. Serta, dapat melahirkan the next sineas berbakat Indonesia yang mampu berkiprah di kancah negeri atau Internasional," pungkasnya.

(cr13/tribun-medan.com)