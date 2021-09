FILM Mengisahkan Pembunuhan dalam Keluarga, Otak di Balik Pelaku Kuasai Seluruh Harta

Poster serial drama Thailand, In Family We Trust (2018).

Sinopsis In Family We Trust, Misteri Kasus Pembunuhan dalam Keluarga.

TRIBUN-MEDAN.COM - In Family We Trust merupakan serial drama Thailand bergenre thriller yang diproduksi Nadao Bangkok, bekerja sama dengan The One Enterprise dan 4Nologue.

Serial garapan sutradara Songyos Sugmakanan ini perdana tayang pada 2018 lalu di stasiun TV One31 dan kini dapat Anda saksikan di Netflix.

Sepanjang 18 episode, kisah In Family We Trust mengikuti misteri pembunuhan dalam sebuah keluarga keturunan Thailand-Cina, keluarga Jiraanan.

Keluarga Jiraanan terdiri dari tiga generasi, yang dari luar tampak begitu rukun.

Anggota tertua di keluarga Jiraanan adalah sang kakek, A-gong (Nappon Gomarachun), dan nenek yang dipanggil A-ma (Patravadi Mejudhon).

Mereka memiliki empat orang anak.

Anak pertama, Prasoet (Songsit Roongnophakunsri), merupakan CEO dari perusahaan keluarga mereka, Hotel Jirananta.

Prasoet juga dipercaya untuk menangani cabang Hotel Jirananta yang ada di Bangkok.

Poster serial drama Thailand, In Family We Trust (2018). (IMDb)