Luna Maya Kaget saat Tahu Isi Saldo Rekening Ayu Dewi yang Kini Punya Suami Kaya Raya

TRIBUN-MEDAN.com - Presenter Ayu Dewi tentu sudah sangat dikenali di dunia hiburan Tanah Air terbilang.

Hingga saat ini, Ayu Dewi masih sering dipercaya untuk mengisi acara di berbagai stasiun televisi.

Selain itu Ayu juga memiliki kanal YouTube yang sudah memiliki jutaan subcribers.

Ia juga diminta untuk mempromosikan suatu produk, baik menjadi bintang iklan ataupun endorse.

Di sisi lain, Ayu Dewi berstatus sebagai istri dari pengusaha kaya bernama Regi Datau.

Regi Datau dan Ayu Dewi (Instagram/mrsayudewi)

Melansir Nakita.ID, Regi Datau merupakan seorang pria yang sangat cerdas.

Ia merupakan lulusan Washington State University.

Regi Datau mengawali karier di dunia usaha sebagai seorang Management Trainee di The Westin Resort Nusa Dua Bali.

Lalu, kariernya menanjak dari Assistant to Presiden Director hingga sekarang menjabat Director of Stratergy and Development di Gobel Group Holding Company.

Baca juga: Bongkar Ponsel Regi Datau, Luna Maya Salah Fokus Lihat Nama Kontak Ayu Dewi, Reaksinya tak Terduga

Selain itu, dirinya juga menjabat sebagai President Commissioner di PT Industrial Chemitomo Nusantara.