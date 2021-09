Bobby Nasution Ajak BNI Kembangkan UMKM Medan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengatakan Pemko Medan terbuka untuk berkolaborasi dengan dunia perbankan, termasuk BNI, demi mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di ibu kota Sumatra Utara ini.

Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Pemimpin BNI Wilayah 01 Medan, Martinus Matondang, Selasa (14/9) di kantor wali kota.

Dalam pertemuan yang diikuti Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah T. Ahmad Sofyan, Kadis Koperasi dan UMKM Edliaty, dan Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Erisda Hutasoit itu, Bobby Nasution menyebutkan, ada sekitar 2.000 UMKM yang menjadi binaan Pemko Medan.

Para pelaku UMKM, lanjutnya, membutuhkan pelatihan terfokus. Dalam pelatihan itu, para pelaku UMKM juga dapat mengetahui produk yang kompetitif di pasar dunia. Di samping itu, mereka memerlukan pelatihan untuk menambah wawasan dalam hal packaging.

Disebutkan Bobby Nasution juga Pemko Medan telah menjalin kerja sama dengan pelaku UMKM untuk pengadaan makan minum di lingkungan Pemko Medan. Diharapkan, dengan kerja sama ini kepercayaan terhadap produk UMKM kian meningkat.

Dalam pertemuan itu Bobby Nasution juga menawarkan kepada pihak BNI agar bersama Pemko Medan untuk mengembangkan UMKM di satu wilayah dengan satu komoditi, mulai dari hulu sampai hilir.

"Bersama kita mengembangkan satu wilayah dengan satu komoditi, dari mulai hulu sampai hilirnya. BNI bisa mengambil peran dalam pengembangan ini," ucap Bobby Nasution.

Pemimpin BNI Wilayah 01 Medan, Martinus Matondang, menyambut tawaran Bobby Nasution ini. Untuk merealisasikan itu pihaknya berkoordinasi lebih jauh dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan.

Sebelumnya di awal pertemuan, Martinus Matondang menyampaikan tentang program BNI mendukung pemberdayaan UMKM di Medan. Disebutkannya, pihaknya akan mengoptimalkan kegiatan ekspor dan impor yang ada di wilayah Sumut serta memfasilitasi para eksportir dan importir baru. Hal ini, lanjutnya, guna mendukung UMKM untuk Go Productive, Go Global, dan Go Digital melalui program BNI Xpora.

Dia mengatakan, banyak fitur Xpora untuk melayani UMKM, di antaranya pendampingan dan pengembangan UMKM dengan mitra BNI, logistik ekspor yang terintegrasi, dan program pendidikan dan pelatihan UMKM.

Pertemuan ini berlangsung secara dialogis. Di akhir acara Pemimpin BNI Wilayah 01 Medan dan Wali Kota Medan saling memberikan cendera mata.

