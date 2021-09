DERBY Romero Umumkan Kehamilan Sang Istri setelah Menanti 4 Tahun Lamanya

TRIBUN-MEDAN.com - Kebahagiaan datang dari aktor Derby Romero yang mengumumkan kehamilan sang istri, Claudia Adinda.

Melalui laman Instagramnya, pemilik nama Martua Rumero Derby Nainggolan itu membagikan potret dengan Claudia.

Derby menangkupkan tangannya di baby bump Claudia.

Keduanya juga menunjukkan potret USG calon buah hati, Senin 20 September 2021.

Senyum di wajah bahagia Derby dan Claudia yang akan segera menjadi orangtua.

"So happy to finally announce that we are going to be parents!!!"

(Sangat bahagia akhirnya mengumumkan kita akan menjadi orangtua)

Kehamilan Claudia menjadi kado terbaik untuk ulang tahun Derby pada 8 Juni lalu.

Pemeran sinetron Kepompong itu menginjak usia 31 tahun.

This was the best birthday surprise for me from @miss_adinda_mae back in June!!! Gw bakal jadi papa!!!!