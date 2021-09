Sosok Manny Pacquiao Legenda Tinju Filipina yang Mencalonkan Diri sebagai Presiden

TRIBUN-MEDAN.COM - Legenda Tinju Filipina Manny Pacquiao memutuskan untuk pensiun.

Pacquiao akan fokus berpolitik, bahkan petinju kelahiran 17 Desember 1978 ini akan mencalonkan diri sebagai Presiden Filipina pada Pemilihan Umum Mei 2022.

Manny Pacquiao memiliki sederet prestasi, ia adalah satu dari sedikit petinju yang mampu bertahan di peringkat elit dunia pada usia yang relatif senior.

Manny Pacquiao menerima nominasi pencalonan presiden dari PDP-Laban yang merupakan partai yang berkuasa di pemerintahan Filipina saat ini.

Ia mengatakan bahwa sudah saatnya yang tertindas menang.

Dia ingin memperjuangkan hak-hak orang miskin dan memberantas kemiskinan di Filipina.

Adapun Manny Pacquiao merupakan politisi kedua yang mencalonkan diri sebagai presiden Filipina setelah Senator Panfilo Lacson.

Sebelum menerima pencalonan dirinya, Manny Pacquiao terakhir kali bertarung di atas ring tinju pada 22 Agustus 2021.

Pacquiao adalah salah satu petinju paling terkenal dalam sejarah dan satu-satunya yang memegang kejuaraan dalam empat dekade berbeda.

Pertarungannya melawan sesama ikon tinju Floyd Mayweather Jr pada 2015 memecahkan rekor bayar per tayang di AS, dengan sekitar 4,6 juta pembelian menghasilkan pendapatan lebih dari 400 juta dollar AS (Rp 5,6 triliun).