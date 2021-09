Bioskop Cinepolis di Medan Putar 5 Film Perdana Hari Ini, Intip Jadwal Tayangnya Yuk!

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Pembukaan Bioskop di kota Medan hari ini, Jumat (24/9/2021) begitu ditunggu-tunggu oleh para pencinta film.

Pada Re-opening kali ini, Cinepolis menyajikan beberapa film menarik yang dapat menjadi pilihan untuk temani akhir pekan kamu.

Adapun Cinepolis di kota Medan terdapat di Lippo Plaza Medan, Plaza Medan Fair, dan Sun Plaza Medan

Berikut jadwal dan daftar film yang ditayangkan di Cinepolis, diantaranya :

1. LIPPO PLAZA MEDAN

-Sang Chi and The Legend of The Ten Rings

Jadwal Film : 12.00 | 12.30 | 13.00 | 14.45 | 15.15 | 15.45 | 17.30 | 18.00 | 18.30

Harga Tiket : Rp35.000

2. PLAZA MEDAN FAIR

-Sang Chi and The Legend of The Ten Rings

Jadwal Film : 12.15 | 15.00 | 17.45

Harga Tiket : Rp40.000

3. SUN PLAZA MEDAN

-Space Jam : A New Legacy

Jadwal Film : 17.30

Harga Tiket : Rp50.000

-Sang Chi and The Legend of The Ten Rings

(REGULER)

Jadwal Film : 13.00 | 14.30 | 15.45 | 18.30

Harga Tiket : Rp50.000

(VIP)

Jadwal Film : 12.15 | 12.45 | 15.00 | 15.30 | 17.45 | 18.15

Harga Tiket : Rp80.000

-Black Widow

Jadwal Film : 17.45 (Rp50.000)

-Escape From Mogadishu

Jadwal Film : 12.00 (Rp50.000)

-The Suicide Squad

Jadwal Film : 12.00 | 14.45 (Rp50.000)

(cr13/tribun-medan.com)