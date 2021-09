Giring Eks Nidji Sebut Anies Baswedan Pembohong, Randy Nidji: Kalian Gak Malu Punya Teman Bego?

Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha atau lebih dikenal dengan Giring eks Nidji sedang ramai menjadi perbincangan public, lantaran beberapa waktu lalu dirinya menyebut Gubernur Anies Baswedan sebagai pembohong.

Dalam video yang di publikasikan melalui akun resmi Twitter PSI itu, sejumlah kritik disampaikan Giring untuk Anies Baswedan.

Giring Ganesha menuduh Anies menggunakan APBD DKI untuk kepentingan Pilpres 2024 dan juga soal rencana Anies Baswedan menggelar balapan Formula E di Jakarta yang menghabiskan dana mencapai Rp 1 Triliun.

"APBD Jakarta yang begitu besar, dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadinya untuk maju sebagai Presiden 2024," ucap Giring dari video yang diunggah melalui akun Twitter PSI beberapa hari lalu.

Tak sampai di situ, Giring menyebut Anies berpura-pura peduli terhadap warga yang terdampak pandemi.

"Uang Rp 1 triliun dia keluarkan padahal rakyat terlantar tidak masuk ke rumah sakit yang penuh. Rakyat kesulitan makan karena kehilangan pekerjaan," sambungnya.

Mantan vokalis band ternama itu berharap Anies tidak memimpin Indonesia.

Hal tersebut membuat heboh warganet. Di media sosial, banyak yang kemudian menghujat suami Cynthia Riza itu.

Bersamaan dengan itu pula, para personel Nidji sempat diminta tanggapannya mengenai hal tersebut.

Salah satunya Randy Danistha, kibordis Nidji, mendapat pertanyaan dari netizen di Twitter.

"Kalian gak malu apa @ArieLnidji @DanisthaRandy @adrinidji @rama_nidji @andronidji

punya temen orang bego dan stress kaya @Giring_Ganesha," sebut akun @ozonmild yang merespons pemberitaan soal Giring dan Anies Baswedan.

Hal tersebut pun direspon oleh kibordis Nidji, dengan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak memiliki nomor ponsel Giring.

"Honestly, I don't even have his number anymore (Sejujurnya, saya sudah tidak menyimpan nomornya lagi)," kata Randi Danistha menjawab pertanyaan netizen.

