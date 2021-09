Jadwal Bioskop XXI di Medan Hari Ini, Film Sang-Chi and the Legend of the Ten Rings Perdana Tayang

Poster Film Sang-Chi and the Legend of the Ten Rings

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Cinema XXI di kota Medan resmi kembali beroperasi hari ini, Jumat (24/9/2021).

Re-opening ini menjadi kali pertama setelah ditutup hampir dua tahun pada Maret 2020 lalu.

Kini, ada 10 bioskop XXI di kota Medan yang kembali beroperasi dan serentak menayangkan satu film perdana, yakni Sang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Berikut Jadwal Film di Bioskop Medan hari ini:

1. CAMBRIDGE CITY SQUARE XXI

-Sang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Jadwal Tayang :

-24/9/2021 : 13.00 | 15.45

Harga Tiket : Rp40.000

-25/9/2021 : 13.00 | 15.45 | 18.30

Harga Tiket : Rp50.000

-26/9/2021 : 13.00 | 15.45 | 18.30

Harga Tiket : Rp50.000

2. CENTRE POINT XXI

- Sang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Jadwal Tayang :

-24/9/2021 : 12.30 |13.00 |15.15 | 15.45 | 18.00 | 18.30

Harga Tiket : Rp50.000