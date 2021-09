Jelang Kick Off Liga 2, PSMS Medan Masih Akan Lakukan Ujicoba

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jelang Kick Off Liga 2, PSMS Medan masih akan melakukan laga ujicoba. Laga itu akan dilakukan untuk melihat hasil latihan dari anak asuh sang arsitek PSMS Medan Ansyari Lubis.

Di mana jelang Kick Off Liga 2, pemain PSMS Medan terus melakukan latihan di Stadion Mini Kebun Bunga setiap sore hari.

Ansyari Lubis menyatakan pihaknya akan melakukan sekali laga ujicoba. "Ya kita akan lakukan laga ujicoba lagi sebelum Kick Off berlangsung nantinya," kata pria yang akrab disapa Uwak ini, Jumat (24/9/2021).

Pelatih dengan lisensi A AFC ini mengaku siapa lawan dalam laga ujicoba belum bisa diberitahukan.

"Kita tunggu sajalah. Nantikan tahu juga kalian," ujarnya. Dikatakan Uwak, kemungkinan laga ujicoba nanti akan dilakukan di Stadion Teladan.

"Mengenai waktunya, belum bisa kita beritahu. Karena takutnya, nanti banyak penonton. Inikan masih dalam situasi pandemi, makanya tidak bisa kita umumkan," ujarnya.

Jadwal pertandingan Liga 2 2021:

Grup B:

Senin (27/9) - Persekat vs Badak Lampung FC (Kick off 15:15 WIB)

Senin (27/9) - Perserang Serang vs PSKC (Kick off 20:30 WIB)

Selasa (28/9) - Martapura Dewa United vs RANS Cilegon FC (Kick off 15:15 WIB)

Senin (4/10) - Badak Lampung FC vs PSKC (Kick off 15:15 WIB)

Selasa (5/10) - Persekat vs RANS Cilegon FC (Kick off 15:15 WIB)

Selasa (5/10) - Perserang Serang vs Martapura Dewa United (Kick off 20:30 WIB)

Senin (11/10) - Badak Lampung FC vs Martapura Dewa United (Kick off 15:15 WIB)

Senin (11/10) - PSKC vs Persekat (Kick off 20:45 WIB)

Selasa (12/10) - RANS Cilegon FC vs Perserang Serang (Kick off 15:15 WIB)

Senin (18/10) - Perserang Serang vs Persekat (Kick off 15:15 WIB)

Senin (18/10) - Martapura Dewa United vs PSKC (Kick off 20:30 WIB)

Selasa (19/10) - RANS Cilegon FC vs Badak Lampung FC (Kick off 18:15 WIB)

Senin (25/10) - Persekat vs Martapura Dewa United (Kick off 15:15 WIB)

Selasa (26/10) - PSKC vs RANS Cilegon FC (Kick off 15:15 WIB)

Selasa (26/10) - Badak Lampung FC vs Perserang Serang (Kick off 20:30 WIB)

Grup C:

Minggu (26/9) - Persis Solo vs Putra Safin Group (Kick off 18:30 WIB)

Minggu (26/9) - PSCS Cilacap vs PSIM Yogyakarta (Kick off 21:00 WIB)

Senin (27/9) - Persijap vs Hizbul Wathan FC (Kick off 15:15 WIB)

Senin (4/10) - PSCS Cilacap vs Putra Safin Group (Kick off 15:15 WIB)

Senin (4/10) - PSIM Yogyakarta vs Hizbul Wathan FC (Kick off 18:15 WIB)

Selasa (5/10) - Persijap vs Persis Solo (Kick off 18:15 WIB)

Senin (11/10) - Putra Safin Group vs Persijap (Kick off 15:15 WIB)

Senin (11/10) - Hizbul Wathan FC vs PSCS Cilacap (Kick off 18:15 WIB)

Selasa (12/10) - PSIM Yogyakarta vs Persis Solo (Kick off 18:30 WIB)

Senin (18/10) - Persijap vs PSCS Cilacap (Kick off 15:15 WIB)

Senin (18/10) - Persis Solo vs Hizbul Wathan FC (Kick off 18:15 WIB)

Selasa (19/10) - Putra Safin Group vs PSIM Yogyakarta (Kick off 15:15 WIB)

Senin (25/10) - PSIM Yogyakarta vs Persijap (Kick off 15:15 WIB)

Senin (25/10) - Hizbul Wathan FC vs Putra Safin Group (Kick off 18:15 WIB)

Selasa (26/10) - PSCS Cilacap vs Persis Solo (Kick off 15:15 WIB).

