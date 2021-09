Mulyadi Simatupang Bilang Belum Ada Kabar dari PSSI Tentang Jadwal Liga 2 untuk Grup A dan D

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Manajemen PSMS Medan masih menunggu kabar dari PSSI dan PT LIB terkait jadwal Kick Off bagi grup A dan grup D. Hal itu dikatakan Manajer PSMS Medan Mulyadi Simatupang setelah latihan di Lapangan Kebun Bunga.

Ia mengaku kemarin PT LIB mengumumkan jadwal pertandingan untuk Liga 2. Namun jadwal resmi untuk Grup A dan D tidak ditampilkan.

"Hanya mengumumkan jadwal pertandingan Grup B dan C. Sedangkan untuk jadwal pertandingan Grup A dan D akan disampaikan kemudian. Dan sampai sekarang belum diinformasikan," kata pria yang akrab disapa Pak Mul ini, Jumat (24/9/2021).

"Kita masih menunggu kabar dari mereka (PT LIB) dan kita dapat kabar ada kemungkinan untuk grup A dan D diumumkan awal Oktober 2021 sekitar tanggal 6," kata Pak Mul.

Ia mengaku ada hal yang positif dari penundaan untuk Grup A.

"Saya rasa tidak begitu berdampak lah. Lagian kita juga belum berangkat ke sana. Setidaknya kita justru memiliki waktu lebih lama dalam mempersiapkan tim sebelum kompetisi," terangnya.

Namun, terkait adanya wacana setiap tim akan bertanding sekali setiap pekannya, Mulyadi mengaku khawatir terkhusus dalam peningkatan cost klub.

"Jadi kalau sepekan sekali laganya, berarti kita lima pekan di sana untuk putaran pertama. Ini kan butuh biaya tambahan baik dalam hal penginapan dan biaya lainnya. Jadi ini jugalah yang masih kami tunggu bagaimana hasil pembicaraan PT LIB dan Menko Bidang Perekonomian dan juga Koordinator PPKM luar Jawa-Bali, Airlangga Hartato," akunya.

Pak Mul berharap PT LIB dan PSSI sebagai operator liga harus secepatnya memberikan informasi tentang jadwal Kick Off bagi Grup A dan Grup D.

Disinggung mengenai pemain naturalisasi Mamadou Hady Barry, Pak Mul menyatakan perkembangannya sangat positif. "Dan kita berharap beberapa hari ke depan dia (Barry) sudah bisa bergabung. Kemungkinan besar menurut keterangan Barry, dia akan bergabung," katanya.

Namun, akunya, dia belum hadir. Tapi, sambungnya, kalau dia sudah hadir, pasti urusannya sudah selesai. "Kita tunggulah," kata Pak Mul.

Jadwal pertandingan Liga 2 2021:

Grup B:

Senin (27/9) - Persekat vs Badak Lampung FC (Kick off 15:15 WIB)

Senin (27/9) - Perserang Serang vs PSKC (Kick off 20:30 WIB)

Selasa (28/9) - Martapura Dewa United vs RANS Cilegon FC (Kick off 15:15 WIB)

Senin (4/10) - Badak Lampung FC vs PSKC (Kick off 15:15 WIB)

Selasa (5/10) - Persekat vs RANS Cilegon FC (Kick off 15:15 WIB)

Selasa (5/10) - Perserang Serang vs Martapura Dewa United (Kick off 20:30 WIB)

Senin (11/10) - Badak Lampung FC vs Martapura Dewa United (Kick off 15:15 WIB)

Senin (11/10) - PSKC vs Persekat (Kick off 20:45 WIB)

Selasa (12/10) - RANS Cilegon FC vs Perserang Serang (Kick off 15:15 WIB)

Senin (18/10) - Perserang Serang vs Persekat (Kick off 15:15 WIB)

Senin (18/10) - Martapura Dewa United vs PSKC (Kick off 20:30 WIB)

Selasa (19/10) - RANS Cilegon FC vs Badak Lampung FC (Kick off 18:15 WIB)

Senin (25/10) - Persekat vs Martapura Dewa United (Kick off 15:15 WIB)

Selasa (26/10) - PSKC vs RANS Cilegon FC (Kick off 15:15 WIB)

Selasa (26/10) - Badak Lampung FC vs Perserang Serang (Kick off 20:30 WIB)

Grup C:

Minggu (26/9) - Persis Solo vs Putra Safin Group (Kick off 18:30 WIB)

Minggu (26/9) - PSCS Cilacap vs PSIM Yogyakarta (Kick off 21:00 WIB)

Senin (27/9) - Persijap vs Hizbul Wathan FC (Kick off 15:15 WIB)

Senin (4/10) - PSCS Cilacap vs Putra Safin Group (Kick off 15:15 WIB)

Senin (4/10) - PSIM Yogyakarta vs Hizbul Wathan FC (Kick off 18:15 WIB)

Selasa (5/10) - Persijap vs Persis Solo (Kick off 18:15 WIB)

Senin (11/10) - Putra Safin Group vs Persijap (Kick off 15:15 WIB)

Senin (11/10) - Hizbul Wathan FC vs PSCS Cilacap (Kick off 18:15 WIB)

Selasa (12/10) - PSIM Yogyakarta vs Persis Solo (Kick off 18:30 WIB)

Senin (18/10) - Persijap vs PSCS Cilacap (Kick off 15:15 WIB)

Senin (18/10) - Persis Solo vs Hizbul Wathan FC (Kick off 18:15 WIB)

Selasa (19/10) - Putra Safin Group vs PSIM Yogyakarta (Kick off 15:15 WIB)

Senin (25/10) - PSIM Yogyakarta vs Persijap (Kick off 15:15 WIB)

Senin (25/10) - Hizbul Wathan FC vs Putra Safin Group (Kick off 18:15 WIB)

Selasa (26/10) - PSCS Cilacap vs Persis Solo (Kick off 15:15 WIB).

