Tanpa Klub Musim Ini, Mantan Gelandang Arsenal Jack Wilshere Berencana Gantung Sepatu

TRIBUN-MEDAN.com - Mantan gelandang Arsenal Jack Wilshere hingga saat ini belum memiliki tim.

Pemain 29 tahun ini terakhir membela AFC Bournemouth hingga akhirnya dilepas di bursa transfer karena kerap dibekap cedera.

Sebelumnya ia sempat dikaitkan dengan klub Serie B Italia Como 1907. Namun Wilshere tidak dapat bergabung dengan mereka karena aturan Brexit.

Berbicara kepada Podcast Original Penguin X Campaign Against Living Miserably Under The Surface, bekas pemain Timnas Inggris ini mengaku mulai frustasi dan telah berkonsultasi dengan sang istri, Andriani Michael untuk memutuskan kapan saatnya gantung sepatu.

"Saya melakukan percakapan ini dengan istri saya. Saya berkata kepadanya, katakan saja kepada saya ketika itu sudah cukup, untuk berhenti berlatih sendiri dan mungkin mencoba atau fokus pada hal lain," tuturnya dikutip dari Goal.com.

Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini dirinya telah berlatih sendirian.

Wilshere mengaku sudah mulai frustasi berlatih sendiri karena pada akhirnya harus ditolak oleh berbagai tim.

"Saya memiliki pertanyaan tentang, mengapa saya melakukan ini jika ujung-ujungnya klub menolak saya," tuturnya.

Bahkan ketika ditanya apakah akhir kariernya sudah di depan mata, Wilshere tegas menjawab bahwa hal tersebut sudah pasti di depan mata.

"Ya, 100 persen, dengan situasi yang saya hadapi dan orang-orang bahkan mengatakan tidak tanpa memberi saya kesempatan," tuturnya.

Terkait cedera yang membuat banyak klub enggan merekrutnya, ia menegaskan bahwa dirinya hingga saat ini masih bisa terus bermain.

"Saya mungkin membayar harga mahal saat itu, dan saya dapat merasakannya sekarang karena saya pikir itu adalah persepsi dan saya memiliki pendapat ini dari beberap klub bahwa pemain hebat selalu dihantui dengan cedera. Saya belum pernah cedera sejak sebelum lockdown, dan itu bukan cedera serius, saya berlatih setiap hari," pungkasnya. (vic/tribun-medan.com)