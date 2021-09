JAM TAYANG Big Match Chelsea Vs Man City Malam Ini, Mount Absen, Mendy Starter Lagi Live Mola TV

TRIBUN-MEDAN.com - Big match akan tersaji malam ini antara Chelsea vs Manchester City lanjuta Liga Inggris pekan ke-6, Sabtu (25/9/2021).

Duel Chelsea vs Man City dimainkan di kandang The Blues, Stadion Stamford Bridge. Laga ini tak siarkan SCTV, namun bisa ditonton via TV Online Mola TV pukul 18.30 WIB.

Dua pemain Chelsea, Mason Mount dan Christian Pulisic, akan absen dalam laga kontra Manchester City, tetapi Edouard Mendy sudah siap untuk dimainkan.

Jelang pertandingan kontra Man City, pelatih Chelsea, Thomas Tuchel, membawa kabar yang kurang mengenakkan di telinga fan The Blues.

Kabar yang dimaksud adalah Chelsea harus tampil melawan Manchester City tanpa Mason Mount dan Christian Pulisic.

Thomas Tuchel memastikan bahwa Christian Pulisic, yang dibekap cedera ankle, masih harus menepi lantaran butuh waktu untuk memulihkan kondisi sampai 100 persen.

"Christian Pulisic masih menepi," tutur Tuchel seperti dikutip BolaSport.com dari laman resmi Chelsea.

Setelah itu Tuchel menjelaskan masalah yang diderita Mason Mount.

Tuchel berujar bahwa Mount mendapat cedera minor ketika bermain dalam laga kontra Aston Villa pada babak ketiga Piala Liga Inggris 2021-2022 di Stadion Stamford Bridge, Rabu (22/9/2021).

Mount sebenarnya sudah menunjukkan perkembangan besar dalam proses pemulihannya.