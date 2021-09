SEDANG BERLANGSUNG Chelsea vs Man City, Akses Di Sini Nonton Live Streaming Gratis dari HP

(Sedang berlangsung Chelsea vs Man City Liga Inggris 2021) Gelandang Spanyol Manchester City Rodrigo (tengah) memperebutkan bola melawan gelandang Inggris Chelsea Mason Mount (kiri) selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Chelsea dan Manchester City di Stamford Bridge di London pada 3 Januari 2021.

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung live streaming big match antara Chelsea vs Manchester City lanjutan Liga Inggris pekan ke-6, Sabtu (25/9/2021).

Duel Chelsea vs Man City dimainkan di kandang The Blues, Stadion Stamford Bridge. Laga ini tak siarkan SCTV, namun bisa ditonton via TV Online Mola TV pukul 18.30 WIB.

Selain bisa ditonton di Mola TV, laga ini bisa anda saksikan via live streaming gratis dari HP.

Link streaming gratis Chelsea vs Man City bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Dalam laga ini, wajar bila tuan rumah yang lebih diunggulkan dari sang tamu walau sowan dengan status juara bertahan.

Chelsea menguasai kursi teratas klasemen sampai pekan kelima.

Juara petahana Liga Champions ini meraup 13 poin dari 5 partai awal.

Rapornya identik dengan Liverpool, yang juga sama-sama memiliki selisih surplus 11 gol.

Adapun Man City menempati peringkat kelima dengan koleksi 10 angka.

Noda yang didapat tim racikan Pep Guardiola terjadi di pekan perdana.