Bobby Nasution Ucap Selamat dan Sukses untuk Dies Natalis ke-69 USU

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution mengucapkan selamat dan sukses atas Dies Natalis ke - 69 Universitas Sumatera Utara (USU). Semoga USU melahirkan generasi- generasi penerus bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia, berkepribadian serta selalu memberikan perhatian demi kemajuan bangsa Indonesia.

"Selamat Dies Natalis ke-69 USU semoga kedepannya dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia demi kemajuan bangsa Indonesia," kata Wali Kota Medan Bobby Nasution ketika menyaksikan sidang terbuka Dies Natalis ke-69 Universitas Sumatera Utara melalui Virtual di Rumah Dinas Wali Kota Medan.

Melalui momentum Dies Natalis ke- USU ini juga Wali Kota Medan menyampaikan mari Semangat Gotong royong dan kolaborasi Civitas USU dengan Pemko Medan semoga akan mampu menjaga Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di tengah Pandemi Covid-19.

"Saya berharap kolaborasi Pemko Medan dan USU dapat terus terjalin untuk pembangunan Kota Medan kedepannya," Jelas Bobby Nasution.

Acara Dies Natalis ke- 69 USU ini mengambil tema “Working together to protect our health against Covid-19 threats”. Artinya USU mengedepankan peran kampus dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia dan Sumatera Utara secara khusus.

Tema tersebut juga menunjukkan komitmen USU yang berdiri pada tahun 1952 ini untuk membantu pemerintah memutus mata rantai serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

Sebelumnya Rektor Universitas Sumatera Utara Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa USU telah berkontribusi dalam membantu Pemerintah menangani Covid-19 dengan memberikan pelayanan melalui Rumah Sakit Umum USU.

"RS USU juga telah mengadakan vaksinasi massal kepada masyarakat dengan memberikan vaksin kepada remaja, ibu hamil, lansia, pasien rentan dan umum," Jelas Rektor.

Di momentum Dies Natalis ke-69 USU, Muryanto Amin mengajaknya seluruh masyarakat Sumut untuk berdoa agar Pandemi Covid-19 ini segera berlalu dan meminta masyarakat agar tetap mematuhi Prokes.

“Mari kita terus mendoakan agar pandemi segera berlalu dan kita dapat bangkit membangun kejayaan dan kemajuan bangsa di masa-masa mendatang,” ujar Rektor.

Selain itu USU juga meluncurkan platform layanan kesehatan jarak jauh (online) kepada penderita Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri atau yang dikenal dengan telemedicine, dalam acara puncak Dies Natalis ke-69 USU.

Telemedicine Covid-19 merupakan bentuk pengabdian masyarakat USU khususnya untuk membantu pasien Covid-19. Dengan layanan ini, pasien Covid-19 tidak perlu ke rumah sakit dan bisa berkonsultasi serta mendapatkan obat yang diantar langsung ke alamat pasien.

