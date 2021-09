HOTEL JW Marriot Gelar Acara Run to Give, Berikut Link Pendaftarannya

Run for Your Well-Being, Run to Give 2021, JW Marriot Hotel kembali menyelenggarakan acara lari amal secara virtual.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – JW Marriott Hotel Medan selenggarakan Run to Give bertajuk Run for Your Well-Being, Run to Give 2021.

Run to Give merupakan kegiatan outdoor untuk partisipasi para rekanan, seperti berlari dan kegiatan pengumpulan donasi secara offline dengan menjual T-shirt serta mendapatkan sertifikat.

Acara ini diselenggarakan di area lobby JW Marriott Hotel Medan dan akan berlangsung dari 1-31 Oktober 2021 mendatang.

Tidak hanya itu, acara Run to Give juga turut mengajak para tamu yang menginap untuk ikut berdonasi baik secara online maupun offline.

Arun Kumar, Chairman of the Indonesia Business Council and Managing Director of The Ritz-Carlton, mengatakan, acara ini telah berlangsung selama delapan tahun.

"Meskipun acara ini diadakan secara virtual dalam 2 tahun terakhir, kami melihat acara lari virtual ini lebih dari sekadar alternatif populer, " ujarnya, Minggu (26/9/2021).

Arun Kumar menuturkan pandemi menghambat untuk berkumpul secara fisik, oleh karena itu Virtual Run to Give 2021 membuat tetap terhubung sambil berfokus tujuan yang sama.

"Kesehatan dan kesejahteraan selalu penting dan esensial, terlebih lagi di masa-masa sulit ini. Melalui acara ini, kami ingin mengajak masyarakat dan para staf kami untuk keluar dari rutinitas di rumah yang membatasi diri dan berlari untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka. Pada saat yang sama, kami bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan dana dengan bergabung dalam virtual run, " tutur Arun.

Kegiatan ini juga akan mendorong komunitas Marriott di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam acara yang menyenangkan, mempererat hubungan, dan juga akan mendukung penggalangan dana untuk kebaikan bersama.

Dengan acara ini, Marriott juga mendorong karyawannya untuk peduli terhadap komunitas tempat mereka beroperasi.

Sebanyak 57 hotel dan resor Marriott International di Indonesia akan bergabung untuk menggalang dana untuk bantuan para staf di seluruh Indonesia.

Maka hasil virtual run tahun ini akan disalurkan ke dana pendidikan untuk mendukung anak-anak para staf.

Selain itu, JW Marriott juga akan mendistribusikan 'Bersama Box' yang berisi sembako dan kebutuhan untuk sekitar 4.000 staf di seluruh Indonesia.

Selain tujuan penggalangan dana, Run to Give 2021 juga menekankan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan para staf hotel terutama karena pandemi dan social distancing yang telah diterapkan selama hampir dua tahun.

Untuk mengikuti Virtual Run To Give 2021, cukup kunjungi pendaftaran online di

