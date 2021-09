Maizura Rilis Berharap Tak Berpisah, Lagu Nostalgia Hangout

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Maizura merilis lagu bertajuk Berharap Tak Berpisah pada 24 September 2021 lalu.

Maizura menceritakan tentang latar belakang lagu yang dipopulerkan Reza Artamevia ini.

“First of all, im a big fan of Reza Artamevia. Her songs inspire me so much in my music journey. Banyak lagu teh Reza yang mempengaruhi musik yang aku bikin," tuturnya, Minggu (26/9/2021).

"Karena aku ngefans, aku memutuskan untuk nyanyiin ulang lagu ini dengan versi terbaru. I just really love this song, and I adore her musics so much. So why not?," sambung Maizura.

Maizura juga menjelaskan proses pembuatan lagu yang dibantu oleh Eka Gustiwana ini.

“Aku nggak nyangka, ternyata proses penggarapan lagu ini berjalan mulus. Everything is new for me in this song," tambahnya.

Dari saat sesi workshop, photoshoot, rekaman, sampai shooting video klip semua berjalan dengan lancar.

Untuk proses aransemen dan ide genre nya, Maizura dibantu oleh Eka Gustiwana sehingga semakin membuat lagu ini menjadi lebih fresh dan unik.

Berharap Tak Berpisah merupakan lagu yang tidak akan matinya.

Setiap tahun selalu ada momen dimana lagu ini akan hits lagi.