PROMO Electronic City hingga 30 September, Ada Cashback hingga Rp 5 Juta

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Electronic City tawarkan diskon Promo of The Week dengan ragam potongan harga hingga Rp 3 juta serta cashback sampai Rp 5 juta.

Promo ini berlaku mulai periode 17 September sampai 30 September 2021.

Store Manager Electronic City Plaza Medan Fair, Rahmat Efendi mengatakan pada September ini Electronic City menawarkan ragam banjir promo yang dapat langsung didapatkan di Plaza Medan Fair lt 3 atau pemesanan di situs eci. id

Electronic City juga menawarkan belanja semakin mudah sistem COD dan kemudahan pembayaran melalui kredit bahkan leasing.

Berikut berbagai diskon selama September 2021

- Samsung Galaxy A32 Rp 3.599.000

- Samsung Galaxy A03S Rp 1.799.000

- Oppo A54 start from Rp 2.499.000

- Sony Camera Compact 20.1 MP Rp 2.899.000

- Samsung UHD Smart TV 43" Rp 6.099.000

- Electrolux Refrigerator 2 Door Rp 9.799.000

- Bosch Washing Machine Front Loading Rp 4.999.000

- Epson Multifunction Printer Rp 2.649.000

- Hisense AC Split 1/2 PK Standard Rp 3.099.000

- Modena Water Dispenser Rp 3.119.000

- Canon Multifunction Printer Rp 729.000

Selain promo tersebut, Electronic City juga menawarkan promo Savetember bersama Kredit Plus dengan memberikan DP 0 persen dan bunga hanya 1,99 persen.

(cr9/Tribun-Medan.com)