Apa itu Berita ? Apa Unsur-unsur Berita ? Ketahui Pengertian Berita dan Contoh Berita

Pada artikel ini, kita akan mengetahui tentang pengertian berita, unsur-unsur berita dan contoh berita.

Tentunya, berita menjadi sesuatu yang tidak asing di era kemajuan teknologi dan informasi saat ini.

Berita sangat mudah didapatkan, satu diantaranya melalui ponsel pintar atau smartphone kita.

Apa itu berita ?

Berita ialah laporan dari suatu peristiwa. Teks berita disusun berdasarkan kaidah-kaidah jurnalistik, sehingga informasi yang didapat dapat dibuktikan kebenarannya.

Dalam buku Jurnalistik Praktis (2018) oleh Herman RN, berita adalah laporan peristiwa yang bernilai jurnalistik atau memiliki nilai berita (news value), aktual, faktual, penting, dan menarik.

Unsur-unsur Berita

Setiap berita pasti memuat unsur 5W+1H (what, where, when, who, why, dan how).

Yakni apa peristiwanya, di mana dan kapan peristiwa terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, mengapa peristiwa terjadi, dan bagaimana peristiwa terjadi.

Contoh Berita