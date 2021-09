Kemampuan Bahasa Inggris Bintang Timnas Wanita Indonesia Curi Perhatian, Ini Dia Sosok Zahra

TRIBUN-MEDAN.COM - Timnas Wanita Indonesia berhasil meraih prestasi apik dengan memastikan lolos ke Piala Asia 2022.

Nama Zahra Muzdalifah kemudian menjadi salah satu pemain yang menjadi sorotan usai keberhasilan timnas wanita ini.

Setelah unggul 1-0 di leg pertama, Indonesia kembali menang pada leg kedua Kualifikasi Piala Asia 2022 dengan skor yang sama.

Ini menjadi jawaban atas penantian panjang selama 32 tahun terakhir.

Gol tunggal Indonesia disumbangkan oleh Octavianti Dwi Nurmalita pada menit ke-31.

Timnas Wanita Indonesia pun lolos Piala Asia 2022 dengan agregat 2-0 atas Singapura.

Dalam laga ini, Zahra Muzdalifah dinobatkan sebagai man of the match laga Timnas Indonesia vs Singapura pada leg kedua.

Berlaga di Republican Central Stadium, Dushanbe, Tajikistan, Senin (27/9/2021), Zahra Muzdalifah Cs memperlihatkan performa apiknya saat bertanding.

Pasca-pertandingan, Zahra langsung diminta melakukan wawancara.