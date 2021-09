Foto CCTV Dibongkar ke Publik, Dhena Devanka Gemetar, Singgung Soal Perjuangan Membesarkan 3 Anak

TRIBUN-MEDAN.com - Prahara rumah tangga Jonathan Frizzy dan Dhena Devanka kini makin memanas.

Jonathan Frizzy pun membongkar soal foto-foto CCTV saat ia mengalami tindakan KDRT.

Hal ini pun langsung memantik reaksi Dhena Devanka.

Ia merasa dipermalukan hingga mengaku menyerah dengan pernikahannya.

Dhena Devankan dicium Jonathan Frizzy (Instagram)

Isu KDRT pun terus ramai diperbincangkan hingga Dhena terus tersudut.

"Gemeteran sungguh tulis caption ini tapi ku gak habis pikir dimana orang yang kupikir gak akan menyakiti ku malah menjadi orang yang paling menyakiti ku dan yang mempermalukanku,

Rasanya gak bijak yah membuat opini tanpa tau kebenarannya seperti apa dan kapan kejadiannya

(suatu gambar tidak dapat mempresentasikan kejadian saat itu) apakah relevan dengan yang sekarang terjadi?," tulisnya.

Ia pun mengatakan urusannya saat ini hanya soal anak-anaknya.

"If u're reading this u have to STOP, saya tidak mau ada lagi hubungan apapun itu selain urusan anak anak.