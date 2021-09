JADWAL Liga Inggris Mulai Sabtu (2/10/2021), Brighton vs Arsenal, Liverpool vs Man City Live SCTV

Duel Liverpool vs Manchester City diprediksi berlangsung sengit

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut jadwal Liga Inggris pekan ini mulai Sabtu 2 Oktober 2021 yang tayang via Siaran Langsung SCTV. Ada Liverpool vs Manchester City dan Brighton vs Arsenal.

Sejumlah pertandingan menarik tersaji yakni Manchester United vs Everton, Chelsea dan Southampton dan lainnya yang bisa ditonton via Live Streaming Mola TV.

Siaran Langsung SCTV akan menyiarkan dua pertandingan seru di akhir pekan ini, salah satunya adalah partai big match Liverpool vs Manchester City. Dan laga lainnya bisa diakses via Live Streaming Mola TV.

Memasuki pekan ketujuh EPL, persaingan di puncak klasemen semakin sengit. Terutama setelah tim-tim papan atas kompak terpeleset di pekan keenam kemarin.

Di pekan ketujuh ini, ada sebuah laga seru yang mencuri perhatian. Sang juara bertahan, Manchester City akan bertandang ke Anfield untuk menantang Liverpool.

Baca juga: JADWAL Tayang Liga 2 Grup A Pekan Depan, Semen Padang Vs PSPS Riau, PSMS Medan Vs Tiga Naga

Duel ini diyakini banyak pihak bakal menjadi salah satu duel yang menentukan siapa yang akan menjadi juara EPL musim ini. Untungnya, SCTV dipastikan akan menyiarkan pertandingan ini secara free to air.

Laga Premier League di SCTV

Selain pertandingan Liverpool vs Man City, duel Brighton vs Arsenal juga akan ditayangkan secara live oleh SCTV.

Setelah terpuruk di tiga pekan pertama, Arsenal mulai menunjukkan tren kebangkitan. Di akhir pekan lalu mereka berhasil menghajar Tottenham dengan skor 3-1.

Namun Brighton yang akan mereka hadapi ini bukan lawan sembarangan. Karena The Seagulls menempati peringkat enam klasemen sementara EPL.

Berita Terkini Man City vs Liverpool, Pertandingan Liga Inggris Jumat Dini Hari Tadi,The Reds Takluk (foto twitter@mancity)

Baca juga: Hasil Man United Vs Villarreal - Gol Cristiano Ronaldo Seharusnya Tak Sah? Ini Aturan dan Faktanya