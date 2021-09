Lima Atlet Wushu Sanda Asal Sumut Lolos Semifinal PON, Penentuan Lima Atlet Lainnya Hari Ini!

TRIBUN-MEDAN.com, PAPUA - Lima atlet wushu sanda asal Sumatera Utara melaju ke semifinal cabang olahraga wushu PON ke-20 2021 Papua, setelah laga perempat final di GOR Futsal Dispora Merauke, Rabu (29/9/2021) sore.

Empat atlet yang menang pada pertandingan Rabu kemarin dan berpeluang meraih medali itu adalah Brando Mamana Simanjorang kelas pada 48 kg, Adi Rominto Manurung pada kelas 56 kg, Manuel Prima Siahaan kelas 60 kg, dan Samuel Marbun kelas 65 kg.

Brando yang tampil pada partai perdana secara menyakinkan mengalahkan Andreas asal Kaltim. Selanjutnya Adi Manurung menang mudah atas Ahmad Eka Listianto (Lampung).

Manuel Prima Siahaan mengatasi perlawanan andalan Kaltim asal Balige, Soni Rizaldi, dan Samuel Marbun menundukkan Ahmad Ferdianto (Riau).

Seorang atlet sanda Sumut terhenti pada babak perempat final, yaitu Ridwan Saragi Putra yang harus mengakui keunggulan Boston Siagian (DKI Jakarta).

Ridwan, pesanda asal Kota Medan, unggul pada babak pertama. Namun, pada babak kedua penampilannya menurun sehingga ia kalah dan pertandingan berlanjut ke babak ketiga.

Pada partai penentuan ini, ia dua kali terlempar dari panggung, sehingga ia tersisih.

Hasil yang diraih empat pesanda Sumut lolos ke babak semifinal ini disambut syukur dan sukacita oleh Ketua Umum KONI Sumut John Ismadi Lubis

John yang Rabu kemarin bersama Wakil Ketua III, Kisharyanto Pasaribu sengaja datang dari Jayapura ke Merauke untuk mendukung aksi para atlet wushu Sumut.

"Kita bersyukur. Ini artinya, Sumut sudah meloloskan lima pesanda ke babak empat besar setelah sebelumnya Roberto (kelas 70 kg) mendapat bey," ucap John, Kamis (30/9/2021).

John menyayangkan kekalahan yang dialami Ridwan Saragi Putra. Namun, ia mengatakan, atlet tersebut sudah berusaha semaksimal mungkin.

Apresiasi juga datang dari tim manajer wushu Sumut, Harianto Tan. Ia pun berharap, kesuksesan itu bisa menular pada pertandingan selanjutnya dan kepada atlet lain.

"Kita berharap, pada pertandingan hari kedua, Kamis (30/9/2021), lima pesanda Sumut lainnya juga bisa lolos ke semifinal," kata Harianto Tan didampingi trio pelatih sanda, Feng Yin Bao, Salwi Simbolon dan Nerry Agus Manullang.

Lima atlet sanda Sumut yang akan turun pada pertandingan Kamis hari ini yaitu, Yunita Malau (48 kg putri) melawan Nadya Nakhoir (Banteng), Rosalina Simanjuntak(52 Kg) vs Yuliana Prawar (Papua), Elika Tarigan (56 kg) vs Diandra A Pieter (DKI Jakarta), Dessy Ratnawati Sagala (60 kg) vs Moria Manalu (Papua) dan Jeka Asparido Saragih (75 kg putra) melawan M Safii (Kalsel). (cr12/tribun-medan.com)