Inilah 5 Rekomendasi Film Horor Terbaik Berlatar Hutan yang Wajib Kamu Tonton di Rumah, Berani Coba?

TRIBUN-MEDAN.COM - Siapa yang senang menonton film bergenre horror?

Seperti yang kita tahu, film horor adalah genre yang paling digemari banyak orang.

Salah satu latar yang sering digunakan dalam film horor adalah rumah kosong, kuburan hingga hutan.

Dalam artikel ini akan merekomendasikan 5 film horor yang wajib kamu tonton.

Berikut lima rekomendasi film horor berlatar hutan yang seru abis!

Ilustrasi Film Horror. Bikin Merinding! Inilah 5 Rekomendasi Film Horor Terbaik Berlatar Hutan yang Wajib Kalian Tonton di Rumah (ytimg.com)

1. The Witch

Film horor yang diperankan oleh Anya Taylor-Joy ini mengangkat kisah penyihir di Inggris pada 1630.

The Witch mengisahkan sebuah keluarga yang hidup di pedesaan dan diusir karena diduga salah satu anggota dari keluarga tersebut adalah penyihir.

Latar hutan ini digambarkan melalui tokoh Thomasin (Anya Taylor-Joy) yang hidup di keluarga tersebut.

2. The Cabin in the Woods