IVAN Gunawan Bikin Syukuran Rumah Barunya, Berharap Kediaman Barunya Membawa Berkah

TRIBUN-MEDAN.com - Kediaman baru Ivan Gunawan sudah ditempati oleh sang pemilik.

Ivan Gunawan pun menggelar acara syukuran untuk 'meresmikan' dan memperkenalkan rumah barunya itu.

Ia mengundang sejumlah kerabat, tamu dan tetangga untuk hadir dalam acara itu.

Perancang busana sekaligus presenter tersebut berharap tamu yang hadir bisa menjadi temannya.

Berikut postingan pria yang akrab disapa Igun tersebut:

"Alhamdulillah for everything that i have.

(Alhamdulillah untuk segalanya yang aku punya)

Today we’re all pray for my new house, my new sanctuary, my happy place.

(Hari ini aku berdoa untuk rumah baruku, perlindunganku, tempat bahagiaku)

I hope this house full of blessings.