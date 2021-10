LINK Streaming MotoGP Amerika 2021 Mulai Jam 02.00 WIB, Bagnaia Siap Jaga Posisi Depan dari Marquez

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan Siaran langsung via live streaming race utama MotoGP 2021 edisi MotoGP Amerika yang digelar di Circuit of the Americas (COTA), tayang Trans 7, mulai pukul 02.00 WIB.

Khusus balapan utama MotoGP Amerika 2021 dijadwalkan akan berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Senin (4/10/2021) mulai pukul 02.00 WIB.

Keseruan jalannya balapan MotoGP Amerika 2021 dapat anda saksikan secara langsung Live Trans 7.

Para GP mania juga dapat menyaksikan seluruh balapan MotoGP 2021 termasuk MotoGP San Marino lewat live streaming Vidio.com.

Untuk link streaming MotoGP Amerika 2021 bisa diakses di akhir artikel ini.

Pebalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menebar ancaman kepada para rival jelang balapan MotoGP Amerika 2021.

Francesco Bagnaia menunjukkan penampilan gemilang dan berhasil mendapat pole position MotoGP Amerika 2021.

Pencapaian tersebut membuat Bagnaia merasakan meraih pole position tiga kali beruntun sejak MotoGP Aragon.

Namun, pembalap Italia itu tidak bisa berpuas diri hanya mendapat posisi start paling depan sendiri.

Ujian sesungguhnya akan datang pada sesi balapan yang telah dijadwalkan berlangsung di Circuit of the Americas, Austin, Texas, Amerika Serikat, Minggu (3/10/2021) atau Senin dini hari nanti.