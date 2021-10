Bupati Samosir Vandiko Gultom Siap Perang Melawan Judi, Minta Polisi Ikut Mendukung

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR - Adanya praktik judi togel di Kabupaten Samosir disikapi Bupati Samosir Vandiko Timoteus Gultom.

Bupati Vandiko ditemui Tribun Medan di Kantor Bupati i Samosir, Jalan Ria Ni Ate, Jumat (1/10/2021) menyatakan perang terhadap judi togel, maupun prostitusi.

"Yah, saya tidak tahu ya apakah praktiknya betul masih ada atau tidak. Tapi yang pasti pada pemerintahan pro perubahan saat ini sudah menyatakan Samosir itu titik nol peradaban Bangso Batak," kata Bupati Samosir.

Bahkan untuk mewujudkan cita-cita pemerintahan Samosir saat ini telah membuat jargon "Samosir zero narkoba dan zero ptostitusi.

Hal itu juga telah dicontohkan Vandiko dengan melakukan insfeksi mendadak (Sidak) menggerebek dan berhasil menemukan 6 unit mesin judi tembak ikan yang beroperasi dan dia memberikannya ke Polres Samosir.

Atas beroperasinya praktik judi togel Samosir, Vandiko Gultom mengatakan mendukung penuh setta menpercayakan kinerja Polres Samosir dan jajarannya untuk menghilangkan judi jenis apa pun dari Samosir.

"Agar Samosir ini zero judi, zero narkoba, zero prostitusi dan oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati nemohon kepada aparat-aparat dari penegak hukum, Bapak Kapolres Samosir serta jajarannya kami mohon agar menindak tegas ketiga hal yang kita sebutkan tadi,"ujar Vandiko berharap.

Hingga saat ini, Pemkab Samosir terud berupaya meniadakan prostitusi yang pernah tumbuh di Samosir.

Sehingga, apabila masyarakat Samosir menemukan prostitusi yang masih ada secara sembunyi-sembunyi disarankan untuk melapor ke penegak hukum.