Lima Cara Menabung Efektif untuk Para Pelajar, Salah Satunya Kurangi Kebiasaan Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Bagi pelajar, menabung merupakan hal penting. Lima cara menabung efektif untuk para pelajar.

“Hemat Pangkal Kaya”, peribahasa ini pasti sudah tidak asing di telinga kita, bukan?

Biasanya, ini dijadikan orang sebagai motivasi untuk menabung.

Namun, sebagai pelajar terkadang kita masih kesulitan untuk menerapkan budaya menabung karena masih mengandalkan uang jajan dari orang tua.

Nah, kali ini kita akan membagikan tips menabung untuk para pelajar sehingga bisa mempunyai anggaran darurat yang bisa dipakai sewaktu-waktu.

Biasanya uang jajan dari orang tua diberikan secara beragam, ada yang per hari, per minggu, bahkan per bulan.

Dimana, uang jajan tersebut diharuskan pas dan dapat menutupi semua kebutuhan seperti transportasi ke sekolah, uang untuk makan, uang untuk jalan-jalan dan sebagainya.

Tetapi akan lebih baik jika bisa menyisihkan sedikit dengan cara ditabung untuk keperluan-keperluan yang tidak terduga.

Daripada kita meminta uang terus menerus kepada orang tua untuk keperluan-keperluan yang tidak terduga, yuk intip enam tips menabung bagi pelajar yang dapat diterapkan sehari-hari!

1. Menabung dengan nominal kecil setiap hari