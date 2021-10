PT. Aisin Indonesia Automotive Buka Lowongan Kerja, Ada 5 Loker bagi Lulusan D3, D4 dan S1 

TRIBUN-MEDAN.com - PT. Aisin Indonesia Automotive kembali membuka lowongan kerja. ADapun lowongan kerja ini terbuka bagi lulusan D3, D4 dan S1.

Bagi para pencari kerja dan sedang mencari informasi lowongan kerja, maka perusahaan ini bisa menjadi referensi.

PT. Aisin Indonesia Automotive adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur komponen otomotif.

Perusahaan ini merupakan joint venture antara PT. Aisin Indonesia (AII) – Astra Otoparts Group dengan Aisin Seiki Co., LTD. – Member of Toyota Group.

Melansir laman aiia.co.id, Senin (4/10/2021), berikut ini ada 5 lowongan kerja yang dibuka.

Cost Control Supervisor-Finance, Accounting & Corporate Planning

Persyaratan:

Laki-laki/Perempuan

usia maksimal 30 tahun

Lulusan D4/S1 Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Mesin dan Manufaktur, Teknik Sipil

D4/S1 Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Mesin dan Manufaktur, Teknik Sipil IPK minimal 2,87

Mahir dalam excel dan power point

Mampu bekerja secara individu atau dalam tim

Mampu bekerja di bawah tekanan

Batas lamaran: 31 Oktober 2021

Staff - SHE (Environtment)

Persyaratan:

Laki-laki/Perempuan

usia maksimal 28 tahun

Lulusan D3 Teknik Kimia, Teknik Lingkungan (TL)

IPK minimal 2,87

Memahami ISO 14001, Regulasi pemerintah terkait environtment dan Permenaker no.5 thn 20182.

Memiliki sertifikat AK3 Umum / AK3 Lingkungan / AK3 Kimia lebih disukai

Batas lamaran: 17 Oktober 2021

Supervisor-New Project & Localization

Persyaratan: