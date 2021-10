Terbongkar Sifat Asli Syahrini pada Pegawai Hotelnya di Bali, Begini Perlakuan Istri Reino Barack

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar penyanyi Syahrini memang tak lepas dari perhatian, apalagi usai dinikahi pengusaha Reino Barack.

Meski rumah tangganya bersama Reino Barack kerap diterpa isu miring sejak menikah, namun hingga kini hubungan keduanya tetap harmonis.

Bahkan melansir akun Instagram pribadi miliknya, pelantun lagu Sesuatu tersebut kerap membagikan momen bahagiannya bersama.

Namun baru-baru ini, kelakuan Syahrini pada pegawai hotel milik sang suami, Reino Barack mendadak menjadi sorotan.

Sikap Syahrini pada pegawai hotel milik Reino Barack pun terekspos jelas.

Syahrini dan Reino Barack (ist)

Hal itu terjadi saat wanita yang akrab disapa Incess ini diminta rendam kakinya.

Seperti diketahui saat ini Syahrini diketahui sedang berada di Pulau Dewata, Bali untuk melakukan sejumlah kegiatan.

Hampir beberapa jam sekali, Incess menunjukan suasana di Hotel Mandapa A Ritz- Carlton Reserve Bali yang merupakan milik Reino Barack.

Berlokasi di Jalan Kedewatan, Banjar Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, Mandapa A Ritz-Carlton Reserve Bali merupakan salah satu investasi Reino Barack di bidang property development.

Bahkan hotel yang menjadi salah satu pabrik keluarga Reino Barack ini pernah menyebet penghargaan berupa Best Hotel In The World kedua terbaik di dunia dan pertama di Asia dr Trip Advisor.