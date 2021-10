Artis Cantik Ini Mengaku Masih Sendiri, Padahal Akhir 2019 Lalu Telah Dilamar Pria Ini di Singapura

TRIBUN-MEDAN.COM - Baru-baru ini artis cantik Pamela Bowie mengaku telah jomblo.

Padahal sebelumnya, Pamela telah menjalin hubungan dengan Robertto Eko Pranata.

Bahkan, artis cantik kelahiran Madiun, 18 Oktober 1993 itu telah dilamar di akhir Desember 2019 lalu.

Momen lamaran un-official itu berlangsung di Jewel Changi Airport, Singapura.

Tak pikir panjang, Pamela pun langsung mengiyakan lamaran Robertto Eko.

"He asked...she said YES ," tulis Pamela Bowie dalam keterangan foto unggahannya Minggu (8/12/2019).

Momen Pamela Bowie dilamar Roberto Eko yang baru dipacarinya 1,5 bulan. (instagram.com/pammybowie/)

Sebelum dilamar oleh Robertto Eko Pranata, Pamela dikabarkan telah memiliki sejumlah mantan kekasih.

Di antaranya, Reza ‘SM*SH’, Joshua Suherman, Rubin Danny, dan Rinov Georgio Widiarto.

Kini, bintang film Melbourne Rewind itu mengaku masih betah dengan kesendirian.